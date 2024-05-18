فيل فودين يحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال موسم "2023-2024".

وذكر الموقع الرسمى لرابطة الدوري الإنجليزي على شبكة التواصل الاجتماعى "إكس"، إن فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، حصد جائزة أفضل لاعب فى البريميرليج.

حيث سجل فودين 17 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن قدم أداء مميزا مع مانشستر سيتي طوال الموسم المنقضي.

وكان المستوى الذى قدمه فودين ساعد السيتى في اقترابه من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

ويعتبر مانشستر سيتي هو الأقرب للظفر باللقب إذا تفوق على وست هام، يوم الأحد، خلال منافسته الشرسة مع آرسنال على الصدارة.

وتحدث فودين عن تلك الجائزة قائلاً: "الفوز بهذه الجائزة إنجاز أفتخر به للغاية.. الدوري الإنجليزي الممتاز معروف بأنه الأعظم في العالم، ومن دواعي سروري أن يتم ترشيحي للجائزة مع العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا جميعًا موسما استثنائيا مع أنديتهم".

وأكمل: "بشكل عام، كنت سعيدًا جدًا بالطريقة التي لعبت بها هذا الموسم، وسعدت حقًا لأنني تمكنت من المساهمة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة طوال الموسم".

وأنهى: "أود أن أشكر جميع العاملين في السيتي والمدربين وخاصة زملائي في الفريق لأنه بدونهم لم يكن هذا الإنجاز ممكنا، وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من صوت لي لأن الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي".