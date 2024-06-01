منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

شهد المران مشاركة ال ٢٦ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي و محمد عواد و مهدي سليمان و مصطفي شوبير و محمد عبد المنعم و رامي ربيعه و ياسر إبراهيم و احمد رمضان بيكهام و محمد هاني و أكرم توفيق و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و حمدي فتحي و أحمد نبيل كوكا و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و ناصر ماهر و ابراهيم عادل ومصطفي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد و محمد شريف و محمد الشامي و أحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ، و جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، و اللواء حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، والدكتور إيهاب الكومي، و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.