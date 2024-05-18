تقرير إريكسون يكشف تحولاً كبيرًا نحو استخدام الجيل الخامس للوصول اللاسلكي الثابت

أصدرت شركة إريكسون أحدث تقاريرها من مختبر المستهلك، كاشفة عن تحول كبير في تفضيلات المستخدمين نحو استخدام تقنية الجيل الخامس للوصول اللاسلكي الثابت. جاء التقرير ليسلط الضوء على التوجهات والآراء حول هذه التقنية التي أصبحت بديلاً مفضلاً لوسائل الاتصالات التقليدية.



أشار التقرير إلى أن 7 من أصل 10 أسر مشاركة في الاستطلاع تفضل استخدام تقنية الجيل الخامس للوصول اللاسلكي الثابت على الحلول التقليدية.



كما أظهر التقرير أن مستوى رضا المستخدمين عن تقنية الجيل الخامس يعادل مستوى رضاهم عن شبكة الألياف البصرية، مع مزايا إضافية تشمل السرعة، المرونة، وسهولة التركيب.



يقدم التقرير أدوات تحليلية قيمة لمزودى خدمات الجيل الخامس، تساعدهم فى تطوير استراتيجيات بناء الشبكات، وتحسين الأداء، وتخصيص الخدمات.



شملت الدراسة 19 دولة ومثلت 370 مليون أسرة تضم 1.2 مليار فرد، ما يتيح فهماً شاملاً لخيارات المستهلكين وتصوراتهم المتنوعة بشأن تقنية الجيل الخامس.



يوصي التقرير مزودي خدمات الإنترنت بتبني استراتيجيات تطوير تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: القيمة، الأداء، والتخصيص لجذب مختلف فئات العملاء وتعزيز تبني تقنية الجيل الخامس بشكل فعال.



أظهر التقرير تحولًا كبيرًا نحو شبكات الجيل الخامس، حيث أبدى 7 من كل 10 مستخدمين تفضيلهم لهذه التقنية كبديل شامل للاتصالات التقليدية. وأكد المستخدمون على الراحة والسهولة التي توفرها خدمات الجيل الخامس مقارنةً بالحلول السلكية.



تظهر نتائج التقرير تفضيل الأسر للإنترنت فائق السرعة والسهولة في الاستخدام، مما يعزز تبني تقنية الجيل الخامس للوصول اللاسلكي الثابت. ومع توفر تقنية الجيل الخامس والبنية التحتية للشبكات، تقدم إريكسون فرصة ذهبية لخدمة أكثر من مليار مستخدم حول العالم.