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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"سامسونج" تعلن عن إيرادات 52.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024

سامسونج
سامسونج
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أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات مجمعة بلغت 52.6 مليار دولار، مستفيدة من المبيعات القوية لسلسلة الهواتف الذكية Galaxy S24 وارتفاع أسعار أشباه موصلات الذاكرة.

 وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 4.83 مليار دولار، مدعومة بانتعاش أعمال الذاكرة وتلبية الطلب على المنتجات المتميزة. كما شهدت وحدة تجارب الأجهزة المحمولة (MX) أرباحًا أعلى، بالإضافة إلى تحسينات في أعمال العرض المرئي والأجهزة الرقمية.

ساهم انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل العملات الرئيسية في زيادة الأرباح التشغيلية بحوالي 219 ألف دولار مقارنة بالربع السابق.

 وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة في هذا الربع 8.26 مليار دولار، منها 7.1 مليار دولار مخصصة لوحدة حلول الأجهزة (DS)، و804 آلاف دولار لوحدة شاشات العرض (SDC).

شركة سامسونج للإلكترونيات الهواتف الذكية Galaxy S24