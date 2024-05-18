"سامسونج" تعلن عن إيرادات 52.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات مجمعة بلغت 52.6 مليار دولار، مستفيدة من المبيعات القوية لسلسلة الهواتف الذكية Galaxy S24 وارتفاع أسعار أشباه موصلات الذاكرة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 4.83 مليار دولار، مدعومة بانتعاش أعمال الذاكرة وتلبية الطلب على المنتجات المتميزة. كما شهدت وحدة تجارب الأجهزة المحمولة (MX) أرباحًا أعلى، بالإضافة إلى تحسينات في أعمال العرض المرئي والأجهزة الرقمية.

ساهم انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل العملات الرئيسية في زيادة الأرباح التشغيلية بحوالي 219 ألف دولار مقارنة بالربع السابق.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة في هذا الربع 8.26 مليار دولار، منها 7.1 مليار دولار مخصصة لوحدة حلول الأجهزة (DS)، و804 آلاف دولار لوحدة شاشات العرض (SDC).