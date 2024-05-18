"أمازون": المدفوعات الرقمية تعزز اقتصاد الوقت الحقيقى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يشير تقرير أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني الأخير، الذي يحمل عنوان "التوجّهات الرائدة في المدفوعات الرقمية: قيادة اقتصاد الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى مجموعة من التوجهات السائدة والمستقبلية في قطاع المدفوعات الرقمية.

يستند التقرير إلى دراسة بحثية أجرتها شركة ديفيز هيكمان، برعاية من أمازون، بهدف تقديم رؤى قيمة للتجار والمهتمين بالمدفوعات الرقمية.

أشار التقريرإلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً كبيراً نحو المدفوعات الرقمية بدلاً من النقدية، حيث يُفضل العملاء الآن استخدام البطاقات والمحافظ الرقمية لإجراء المعاملات.

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، مما يعزز الحاجة إلى حلول دفع رقمية متقدمة وآمنة.

تتماشى هذه التوجهات مع الاستراتيجيات الحكومية الطموحة مثل رؤية مصر 2030، ورؤية السعودية 2030، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تواصل التكنولوجيا لعب دور حاسم في إعادة تشكيل قطاع المدفوعات، مع ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وسلاسل الكتل (البلوكشين)، التي تسهم في تحسين الأمان والكفاءة.

