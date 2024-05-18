جوتيريش: الحرب في غزة جرح مفتوح وحل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن الحرب في غزة هي جرح مفتوح؛ يهدد بإصابة المنطقة بأكملها.

وأضاف جوتيريش في تغريدة على منصة "إكس" أن الطريقة الدائمة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف وعدم الاستقرار هي من خلال حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين.