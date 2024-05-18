رغم الحرب.. "الثقافة الفلسطينية" تحيي الذكرى الـ76 للنكبة (صور)

تحيى وزارة الثقافة الفلسطينية، الذكرى الـ76 للكنبة الفلسطينية، بعدة فعاليات فى محافظات كثير ة، حيث تضمنت الفعاليات ندوات ومعارض فنيه بـ الخليل، وقلقيلية، وطولكرم.

"سنابل العودة"

حيث نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة قلقيلية وبالشراكة مع محافظة قلقيلية والغرفة التجارية، وبالتعاون مع جمعية قلقيلية النسائية ومؤسسة الأشبال والزهرات، فعالية بعنوان "سنابل العودة" إحياءً للذكرى 76 للنكبة.

وتضمنت الفعاليات رسومات تعبر عن النكبة، وإلقاء القصائد الوطنية وعرض مجموعة من أسماء القرى المهجرة بحضور حوالي 100 طفل.

"فلسطين باقية… والاحتلال إلى زوال"

كما نظمت وزارة الثقافة في الخليل وبالشراكة مع جامعة الخليل، تنظم ندوة بعنوان "فلسطين باقية… والاحتلال إلى زوال"، حيث تناولت الندوة تداعيات النكبة، وضرورة الوقوف والثبات أمام المؤامرات المحاكة ضد شعبنا والمتغيرات السلبية التي تعصف في القضية الفلسطينية.

"النكبة بأبعاد ثقافية"

بينما اطلقت الوزارة في محافظة طولكرم، وبالتعاون مع فصائل العمل الوطني، وتحت شعار: رغم الإبادة باقون.. ورغم التهجير عائدون، ندوة بعنوان : " النكبة بأبعاد ثقافية"، تحدث فيها كل من أسامة عبدالله أستاذ الإعلام في جامعة النجاح، ومحمود صبري أستاذ النقد الأدبي في جامعة القدس المفتوحة، والشاعر محمد علوش عضو المجلس الاستشاري الثقافي، بحضور نائب محافظة طولكرم فيصل سلامة، وممثل الفصائل حكم طالب، ورولا أبوفاشه ممثلة عن وزارة الثقافة ونخبة من الأدباء والمثقفين.

وسلطت الندوة الضوء على دور الإعلام في النكبة ومقارنة ما حدث عام 48 من أساليب تضليل من الإعلام الغربي في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتبرير وجودهم ، ومقارنة ذلك بالحرب التي شنها الاحتلال الاسرائيلي العام الماضي ومحاولته مرة أخرى تضليل الرأي العام، وكذلك تعزيز الرؤية الثقافية حول مفهوم النكبة واثرها في حياة الفلسطينيين, في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة العدوان بحق أبناء شعبنا.