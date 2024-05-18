مدبولي خلال فعاليات قمة "Rise up": نعي أهمية النهوض بمجال ريادة الأعمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعي أهمية النهوض بريادة الأعمال، حيث جرى ضخ استثمارات تخطت 2 مليار جنيه بمجال ريادة الأعمال.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في قمة "Rise up"، إننا مهتمون بريادة الأعمال لأهميتها في تسريع النمو الاقتصادي كما أن الدولة تسعي لتقديم الدعم والحوافز لتطوير السياسات بمجال ريادة الأعمال.

وكشف عن إنشاء وحدة في مجلس الوزراء خاصة بريادة الأعمال لدعم هذا القطاع الهام، موضحًا أنه تم تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع لوحدة مجلس الوزراء للمعاونة في تحقيق الهدف الرئيسي للوحدة كما تم إنشاء منصة تجمع خدمات ريادة الأعمال.

وقد انطلقت مساء أول أمس، قمة RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.