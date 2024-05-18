رحيل كاهن من إيبارشية وسط الجيزة

رحل القمص بولس سمعان كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بفيصل التابعة لإيبارشية وسط الجيزة، عن عمر ناهز ٧٤ سنة قضى منها ما يقارب من ٣٨ سنة في خدمة الكهنوت.

ولد الراحل باسم چوزيف سمعان عبد السيد، يوم ٦ مايو ١٩٥٠ وسيم كاهنًا يوم ٢٤ أغسطس ١٩٨٦، بيد الأنبا دوماديوس مطران الجيزة، ونال رتبة القمصية عام ١٩٩١.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الأحد في كنيسته، يسبقها القداس الإلهي من ٨ : ١٠ بحضور جثمان الراحل، تتاح بعده فرصة لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل أن تبدأ صلاة التجنيز.

ويتم تلقي العزاء بقاعة الكنيسة من ٦ : ١٠ م غدٍ بينما تقام صلاة الثالث بالكنيسة ذاتها الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة في رحيل القمص بولس سمعان ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.