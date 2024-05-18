الولايات المتحدة والأرجنتين توقعان إطارا يعيد تأسيس حوار ثنائي رفيع المستوى

وقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيرته الأرجنتينية ديانا موندينو، في واشنطن، على إطار تفاهم يعيد تأسيس حوار ثنائي رفيع المستوى؛ من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين بشكل أكبر.

وأكد الوزيران في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت قوة العلاقة الثنائية بين البلدين، وناقشا كيف ينبغي للإصلاحات الاقتصادية أن تخلق فرصًا متزايدة للشعب الأرجنتيني وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا.

ومن أجل تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن الحيوية، أكد الوزيران من جديد عزمهما على إجراء حوار بشأن أمن الطاقة. كما شكر بلينكن نظيرته الأرجنتينية على التزام الأرجنتين بالانضمام إلى منتدى الشراكة لأمن المعادن.