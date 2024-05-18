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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي.. غدًا

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق معرض زهور الربيع في دورته رقم ٩١، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يفتح ابوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق،
كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

معرض زهور الربيع المتحف الزراعي زهور الزينة