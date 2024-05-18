شكرًا لعنايتكم بعمارة بيوت الله.. وزير الأوقاف يوجه رسالة للرئيس السيسي

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لعنايته ورعايته واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل ، وذلك بمناسبة بلوغ المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها في عهده ما يزيد على اثني عشر ألف مسجد.

تم افتتاح 11995 مسجدًا حتى تاريخه، ومن المقرر افتتاح عشرة مساجد يوم الجمعة القادم الموافق 24 مايو 2024م ، ليصل إجمالي المساجد التي تم تشييدها أو تطويرها في عهد الرئيس السيسي 12005 مسجد ، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و387 مليون جنيه.

يأتي في مقدمة الإنشاء والتشييد، مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد المجمع الإسلامي بمدينة الداخلة، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، ومسجد الهدى بمدينة دهب، ومسجد النصر بالعريش، ومسجد الصديق بمدينة نويبع.

في مقدمة التطوير: مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد السيدة زينب رضي الله عنها، ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد السيدة رقية، ومسجد فاطمة النبوية.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا تزال رحلة التشييد والتطوير مستمرة لعمارة بيوت الله عز وجل.