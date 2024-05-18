آمنة: 6 دورات تدريبية في الأسبوع الـ36 بمركز سقارة

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القائمين على مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بإدراج دورة تدريبية جديدة على الخطة التدريبية الحالية في أسبوعها الـ36 حول حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة ويستفيد منها 27 متدرباً من رؤساء إدارات البيئة بالمحافظات، على ان تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مايو الجارى وحتى الخميس 23 مايو، مشيراً إلي أهمية تنظيم هذه الدورة في ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على البلاد ، وما نتج من ضرورة التحرك العاجل للعمل على توفير الحماية للبيئة واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ في ضوء استراتيجية عمل وزارة التنمية المحلية بوضع ملف تدريب العاملين بالإدارة المحلية كأولوية لتحقيق رؤية الدولة وأهدافها، ولرفع قدرتها على كسب رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم من المحليات، من خلال إدارة محلية تتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرات المحلية والعالمية" بما يتلائم مع اهداف استراتيجية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال كيفية مراقبة وقياس تلوث البيئة والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ، والقوانين الخاصة لحماية البيئة من التلوث، وتنمية مفاهيم المتدربين حول أهمية حماية البيئة وتعريفهم بمصادر التلوث البيئى ، وزيادة مهاراتهم حول الأساليب الفعالة لمكافحة التلوث، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول إلقاء الضوء على التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التلوث البيئي، وأنظمة الإدارة البيئة ، وتعريف المخلفات وأنواعها ، والمعالجة للمواد الصلبة والسائلة، وعمل إدارات المخلفات الصلبة ومنع تولد المخلفات، وأهمية الحفاظ على الطاقة والطاقة المتجددة، ونظم المعلومات والرصد البيئي، والتوعية والتعليم البيئي، وكيفية حماية الموارد الطبيعية، وإدارة المناطق الساحلية ،واستعراض التطور التكنولوجي في مجال حماية البيئة.

وفي نفس السياق يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية الحالية حيث يشهد نشاطاً مكثفاً فى الأسبوع الـ36 والذى يبدأ غداً الأحد الموافق 19 مايو 2024 بتنظيمه 5 دورات تدريبية يستفيد منها 149 متدرباً وهى الاسبوع الثاني لدورة "برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي"، ودورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"،ودورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الاعلامي"، ودورة "قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان الاسبوع الـ36 بسقارة يشهد تنفيذ دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة على مدار اسبوعان وهى دورة "قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة ويستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة ومكاتب القيادات ، مشيراً إلى ان الدورة في اسبوعها الاول ستركز على رفع وعى المتدربين بأهمية اللغة العربية، والقواعد النحوية ،وأنشطة تدريبية علي استخراج أقسام الكلام ، إضافة إلى تدريبات عملية وأنشطة علي القواعد النحوية، وقواعد املائية ،و الحروف المحذوفة والمزيدة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن القضية السكانية تتصدر اهتمامات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والاهداف التى وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التى تحققها الدولة، لافتاً إلى جهود مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع للوزارة للحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية،ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل بشكل مستمر من خلال ذراعها التدريبي بسقارة على تفعيل أداء وحدات السكان بجميع المحافظات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولى الوحدات والعاملين بها، مشيراً إلى ان الأسبوع الـ36 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"ويقوم بتنفيذها مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزيه للسكان بالوزارة ،ويستفيد منه 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء،لافتاً الى ان الدورة تهدف دعم مهارات ورفع وعي المتدربين في القضية السكانية، وبناء الدعم لتنفيذ مبادرات لحل مشكلات القضية السكانية والتنموية داخل محل إقامتهم بالتنسيق مع شركاء العمل، والمشاركة في وضع أولويات لقضايا السكان وتحليلها وتحديد الحلول الملائمة، وصياغة الأهداف العامة والمحددة لقضية الدعوة، وتحديد الجمهور الأولي والثانوي للقضية، وبناء دعم والتنسيق لحل القضايا والمشكلات التي تعوق التنمية داخل المجتمع.

وأشار آمنة إلى ان المحتوى التدريبي لدورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية" سيشمل استعراض القضية السكانية بالأرقام، دور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية، ورشة عمل للتعرف على خطوات كسب التأييد وبناء الدعم، و التعرف على نموذج تحديد وتحليل القضايا، و مجموعات عمل لتحليل المؤشرات الحالية للمحافظات والمستهدفات الكمية، و تنظيم مجموعات عمل لتحديد القضايا ذات الأولوية والحلول البديلة، وتحديد الهدف العام والأهداف المحددة، تنظيم مجموعات عمل لاختيار قضية القرية و الحلول التي ستبني عليها المبادرة ودعم المحافظات لصياغة أهدافهم،تحديد الجمهور المستهدف والمهارات اللازمة لبناء الدعم وإعداد رسالة الدعوة، أسلوب محاكاة للجنة التنسيق والمتابعة بالقري، مجموعات عمل لإعداد الخطة التنفيذية للمبادرات ومؤشرات الأداء، ومناقشة عرض الخطة التنفيذية لمجموعات العمل ومؤشرات الأداء، وكيفية تعبئة الموارد المجتمعية وإعداد خطة حل قضية سكانية مجتمعية محلية.

وأشار إلى انه سيتم تنظيم دورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الاعلامي" ويستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات العلاقات العامة والاعلام والبوابات الالكترونية ، موضحاً ان الدورة ستتناول كيفية إدارة المراكز الأعلامية المتكاملة مابين الواقع والمأمول ، والرصد الاعلامي الاسس والمهارات وتكوين الرأي العام، ودوره في صناعة القرار والتحول من المراكز الاعلامية للمراصد الاعلامية، وتعريف بالرأي العام،ومفاهيمه وأنماط وكيفية تشكله، معرفة أساليب قياس الرأي العام، ووسائل قياس الرأي العام، والتعرف علي الوسائل المختلفة لقياس الرأي العام، وطرق أختيار العينات سواء الجماهيرية أو الخاصة بتحليل المضمون، وتحديد الأسئلة الأكثر كفاءة وتأثير في تكوين الراي العام وطرق قياس الأداء وتحليل شكاوى الجمهور العام وقياس رضا الجمهور تطبيق عملي، والطرق العلمية لاعداد استمارات استطلاعات الرأي العام والاسئلة الأكثر تأثيراً وطرق تفريغها واستطلاعات الرأي الالكتروني واستخدامات تحليل المضمون وبرامج التحليل الاحصائي لتحليل البيانات الكمية (تطبيق)، واعداد محتوى جذاب وتحليل مضمون كمي وكيفي للنتائج و تقديم مؤشرات واعداد تقارير محترفة للمسؤولين.

وقال آمنة أنه في إطار جهود الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات ، يشهد الأسبوع الـ36 بخطة سقارة تنفيذ دورة دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل ، ويستفيد منها مديري التخطيط والمدن والمراكز بالمحافظات، ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والبنك الدولى ، مشيراً الى ان الدورة ستركز على مدخل الي التنمية المحلية، واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية،وأهداف المشروع،و الوضع الراهن وسلبياته ،والنتائج المباشرة المتوقعة ،و تحليل السوق ،و التقدير المبدئي للتكاليف ،والمخطط الزمني للمشروع،و تقييم الاثار البيئية والاجتماعية، والتحليل المالي و الصحة والسلامة المهنية ،و الجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل ،و العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة، وإطار المتابعة والتقييم ،و التحديات المحتملة والاجراءات الاحترازية ،وإتخاذ القرار، نموذج عام لدراسة الجدوى الأولية لمشروعات برامج التنمية المحلية ،وتكليف المحافظات باعداد دراسات جدوي للمشروعات المدرجة لديهم بالخطة، مفهوم إدارة الأصول ، والهدف منها، والعلاقة بين عملية التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل،و النموذج التجريبي لإدارة الأصول ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الصيانة والتشغيل لأصول الادارة المحلية، اضافة الى عرض لبعض نماذج المشروعات.

وأضاف وزير التنمية المحلية انه سيتم انطلاق الاسبوع الثانى من دورة "برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي"والذي بدأ تنفيذه الاسبوع الماضي ، ويستفيد منها 30 متدرب من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلي أن الدورة تركز علي تدريب المتدربين على برنامج الاوتوكاد والتعامل مع جميع أدواته باحترافية والتعريف بالبرنامج الإنشائي وأهميته، والتدريب على جميع أدوات الرسم، ورسم الخطوط العشوائية، ورسم الأشكال الهندسية والتعامل مع أوامر التعديل التي تطرأ أثناء العمل من نقل ونسخ وإزاحة وغيرها، والتعامل مع القياسات المحددة وما هي الخيارات المتوفرة للقياس، والتظليل وكيفية ادخال نص إلى المخطط وكيفية تعديل هذا النص، وأخيرا شرح خيارات الطباعة، وتتضمن الدورة علي تدريبات عملية لتمكين المتدربين لتحقيق الاحترافية.