أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة.. صور

بدأ أقباط محافظة الأقصر، اليوم الأحد، احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حيث خرج أقباط المحافظة إلى الأديرة والكنائس والمتنزهات والحدائق، في أعداد متفاوتة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 36 درجة مئوية في ساعات النهار.

وكانت إيبارشية إسنا وأرمنت، قد احتفلت بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا "مقر المطرانية" جنوب محافظة الأقصر، وسط أجواء أحتفالية مفرحة بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وبحضور المئات من الشعب القبطي.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، صلوات قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد، وشارك نيافته في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل، والقس إبراهيم عبادي، والقس فيلوباتير سفين، والقس داود سمير، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد.

كما احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بمنطقة جبل أصفون، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية شفيع الدير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى بالدير ذاته، حيث شارك فى الصلوات الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى، والأخوة طالبى الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطى محبى الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات احتفالاً بالعيد.

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التى تعلوها صور قيامة السيد المسيح ومن خلفهم الآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيدة المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة لعيد القيامة، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذى تهافت لأخذ البركة.

من ناحية أخرى، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة وأماكن تجمع المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة وأداء القداسات والصلوات بالكنائس والأديرة المناشرة في مختلف مناطق المحافظة.

وشددت مديرية أمن الأقصر على تفعيل دور وحدات التدخل السريع، وتكثيف مرور القيادات الإشرافية على الخدمات وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات ومنع وقوفها في محيط الكنائس والأديرة.

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قداس عيد القيامة (21)