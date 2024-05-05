محافظ الأقصر يعلن موعد بدء تلقي طلبات التصالح.. تعرف على المستندات المطلوبة

أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عن بدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023.

وأوضح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات التالية ونسخه رقمية منها :

١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

٢ - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

٣ - الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.

٤ - نسختان من الرسومات المعمارية للاأمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال. 5 - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ) المرفق لهذه اللائحة، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفه لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.

6 - شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.

٧ - نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

٨ - شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المتخص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

9 - ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

١٠- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:

(شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي - المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة - تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية - المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت) - مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية - عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ - صوره ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية - تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

١١- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

١٢ - بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب – بالإضافة إلى ما سبق - المستندات الآتية : (شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إداره المساحة العسكرية - إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية).

١٣- بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: (خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة - صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح)

١٤ - اقرار بصحة المستندات المرافقه للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة، وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقه له.

ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه او البت في التظلم، بحسب الاحوال.

من جانبها، قالت المهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمحافظة الأقصر، أن الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة البيانات من المتغيرات المكانية طبقا للبند رقم 10 من المادة 5 للائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023، هى صورة بطاقة الرقم القومي للمواطن، وإحداثيات العقار المطلوب التصالح عليه بنظامWGS84 " درجات عشريه" ، وكروكي العقار المطلوب التصالح عليه موضحا فيه الحدود والأبعاد والشوارع والمساحة، وصورة فوتوغرافية للعقار المطلوب التصالح عليه، مع أي مستند يفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة البنائية (إن وجد) كما ورد بالبند رقم 10 من المادة ( ٥) من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة ٢٠٢٣، ويكون التقدم بالمركز التكنولوجي للمركز والمدينة التابع لها عنوان العقار محل المخالفة.