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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس فنزويلا يعرب عن صدمته لسماع نبأ وفاة الرئيس الإيراني

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، عن صدمته لسماع نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.


كما أعرب الرئيس الفنزويلي - حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - عن "خالص التعازي للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي في وفاة الرئيس الإيراني".


وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

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