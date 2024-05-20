ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 15 ألف طن و818 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 818 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 264 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع، 554 شاحنة و30 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض وتغادر ثلاث سفن وهي امل ، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس ، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا وامل  وغادرت  السفينتين سينا والرياض ،  كما تم تداول 3965 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي ، ايلة  وآور . 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LOTUS قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2960 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا