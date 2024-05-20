تداول 15 ألف طن و818 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 818 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 264 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 554 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض وتغادر ثلاث سفن وهي امل ، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس ، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا وامل وغادرت السفينتين سينا والرياض ، كما تم تداول 3965 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتىي ، ايلة وآور .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LOTUS قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2960 راكب بموانيها.