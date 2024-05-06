"أطفال مطرانية الأقصر" يحتفلون بعيد القيامة وشم النسيم مع مرضى السرطان.. صور

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عدد من أطفال مطرانية الأقصر والكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة، للاحتفال بعيد القيامة المجيد مع مرضى السرطان في مستشفى الأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهجة بين أطفال مستشفى شفاء الأورمان.

واستقبل فريق العلاقات العامة في المستشفى، أطفال الكنائس الحريصين على تقديم الدعم المعنوي والنفسي لصالح المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى، للاحتفال معهم بعيد بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، ومشاركتهم فرحة الأعياد.

وقضي أطفال الكنائس يوم مميز، حيث قاموا بزيارة الأطفال المرضي في الأقسام المختلفة، كما قدموا فقرات ترفيهية أسعدت الأطفال في إطار مبادرة "ارسم ضحكة" وإسعادهم بتقديم هدايا وبالونات العيد وتوزيع الحلوى للمساهمة ودعمهم في مشوار علاجهم، على أنغام الموسيقى واغانى الربيع ومنها "الدنيا ربيع والجو بديع قفلى على كل المواضيع" وسط فرحة عارمة من الأطفال بالمستشفى، ودخلوا مع المرضى فى وصلات من المزاح والضحكات، للتأكيد على أهمية الدعم المعنوى لصالح المرضى فى مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة.

من جانبه، رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة أطفال الكنائس وتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية، مقدماً التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من الشعب المصري، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقادة الكنائس، بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يسود الأمان والاستقرار في كل مكان في العالم.

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