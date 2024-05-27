"بعد فوزهم بمهرجان كان".. دعوة لأبطال «رفعت عيني للسما» لزيارة الأقصر وأسوان

وجهت لجنة تسويق السياحة الثقافية، التابعة لهئية تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، دعوة إلى بطلات فيلم "رفعت عينى للسما" الحاصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية رقم 77.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة يسعدها استضافة بطلات الفيلم لمدة أسبوع في رحلة للأقصر وأسوان والاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية، تقديرا لهن على هذا الإنجاز الفريد من نوعه في اهم محفل دولى في العالم.

واضاف عثمان، أن الاستضافة هي أقل ما يمكن أن تقدمه اللجنة لفريق عمل الفيلم وفرقة بانوراما برشا، مشيراً إلى أن هذه الفرقة نجحت في رفع أسم مصر عالياً من خلال فكرة بسيطة وبإمكانيات محدودة وهو ما يؤكد أن الإبداع والتميز غير مرتبط بإمكانيات.

أول فيلم تسجيلي يشارك بمهرجان كان

ويعتبر فيلم «رفعت عيني للسما» أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحدًا من ضمن سبعة أفلام فقط تتنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة بمركز ملوي في المنيا؛ لتسليط الضوء على القضايا، التي تؤرقهن كالزواج المبكر، والعنف الأسري، وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

والفيلم بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، والذي يضم ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير، مؤسسة الفريق، وفيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.