ضبط 611 طن أرز متلاعب في تاريخ صلاحيتهم بدمياط

أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط، عن تحرير محضر حيال أحد مضارب الأرز بالزرقا لقيامه بتعبئة كميات من الأرز منتهى الصلاحية بتواريخ إنتاج جديدة، فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية بالمحافظة والتأكد من صلاحية السلع وجودتها للحفاظ على صحة المواطنين وكذلك منع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها بالأسواق والتصدى لحالات الغش التجارى .

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بالاشتراك مع إدارة تموين الزرقا بشن حملة جرى خلالها ضبط أحد مضارب الأرز بمدينة الزرقا وبحوزته كميات كبيرة من الأرز منتهى الصلاحية يقوم بتعبئة تلك الكميات بتاريخ إنتاج جديدة..

حيث جرى ضبط 611 طن من الأرز المعبأ، كما جرى تحرير محضر حيال تلك المخالفة لاتخاذ الإجراء اللازم ضدها.

جرى ضبط 611050 طن أرز ابيض بمضرب الزرقا فاسد وغير صالح لاستهلاك بعد ان شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط باشراف محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في حمله مكبره على احد مضارب الارزق التابعه لمركز الزرقا، وجرى ضبط كميه كبيره من الأرز الأبيض المدعم الغير صالح للاستهلاك ومنتهى الصالحيه.

كانت قد وردت معلومات تفيد بوجود كميه من الأرز الأبيض الغير صالح للاستهلاك ومنتهى الصالحيه يزن بحوالي 611050 طن تبع مضرب أرز الزرقا التابع لشركة مضارب دمياط وبلقاس والتابع للشركه القابضه للصناعات الغذائية.

جاءت الحملة برئاسة ضياء قنديل، وبعضويه حاتم عبدالهادى مدير إدارة التموين بالزرقا، ومحمد طلعت مجاهد مدير المتابعه بمديرية التموين، وسمر ابوعوف، وبسام يوسف، وشريف ابوالحمايل.

جرى تحرير محضر بالواقعه يحمل رقم 4011 جنح الزرقا لسنه 2024، تمهيدا للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة.