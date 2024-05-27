٣ اجتماعات للجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب.. غدًا

تعقد لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، ٣ اجتماعات لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

حيث تناقش اللجنة الطلبات المقدمة من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم البدء في إنشاء محطة الرفع لقرية ميت عافية- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والتباطؤ الشديد في إنهاء أعمال الصرف الصحي بقرية دكما- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية؛ ومد خطوط الصرف الصحي لقرية بخاتى وعزبة قايل التابعة لقرية بخاتى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، مد خط طرد صرف صحي بطول 600 متر بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

إضافة إلى عدم البدء في إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميت عافية -مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، وعدم صرف حافز الإثابة للعاملين بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ محافظة المنوفية، وضعف مياه الشرب بقرية شنوان مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والموافقة على البدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي وخطوط الانحدار ببعض القرى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

كما تناقش الطلبات المقدمة من النائب عصام محمد ياسين، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لعزبة النجار التابعة لبندر ومدينة أشمون محافظة المنوفية، وعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال شبكه مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أشمون وتوابعها بمحافظة المنوفية.

وبحث الطلبات المقدمة من النائب أيمن عبد الهادي معاذ، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ببعض القرى بمركزي منوف والسادات- محافظة المنوفية، وعدم الانتهاء من مشروع محطة الرفع بمحافظة المنوفية برغم توافر قطعتين أرض وتسليمهما لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والنائب محمد حمدي موسى، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمسافة 600 متر للمنازل المقامة جانبي الطريق بقويسنا - السنطة، بقرية كفر هلال-مركز بركة السبع محافظة المنوفية بسبب الخلاف القائم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري على إعادة الشيء لأصله؛ والنائبة شيرين عبد العزيز القشاش، بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى (كفر شنوفة- عزبة بطرة- سكة الحديد البتانون- عزبة نجيب حبشى) محافظة المنوفية.