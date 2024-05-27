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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين تفحما في حادث سير بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعم بعد تفحم جثتيهما في حادث سير ببني مزار بالمنيا. 

حيث تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا اليوم الإثنين من العميد وليد العاطون مدير مرور المنيا باشتعال سيارة ملاكي أمام قرية الشيخ فضل.  

بانتقال الرائد احمد سامي رئيس مباحث بني مزار وبرفقته النقيب محمود نبيل رئيس وحدة مرور بني مزار تبين مصرع شخصين لم يتم التعرف عليهما بسبب تفحم جثتهم. 

تم نقل جثمانهما لمشرحة مستشفي الشيخ فضل وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور. 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا بني مزار بالمنيا حادث سير مصرع شخصين مرور المنيا