مواطن روسي يطعن شرطيين إسرائيليين في القدس المحتلة

أصيب شرطيان إسرائيليان، اليوم الاثنين، في عملية طعن نفذها مواطن روسي في مدينة القدس المحتلة، حسب بيان صادر عن الشرطة.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية الحادث بأنه جريمة جنائية، حيث هاجم المشتبه به الضباط بأداة حادة، مما أسفر عن إصابة الضابطين بجروح طفيفة.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المهاجم واعتقاله دون اللجوء إلى إطلاق النار، وتم نقله للتحقيق، حيث أشارت التقارير إلى أنه يحمل جنسية روسية.

ولا تزال دوافع الهجوم غير واضحة حتى الآن، وتأتي هذه الواقعة في ظل التوترات الحالية بين إسرائيل وفلسطين، وخاصة في ظل الصراع المستمر في قطاع غزة الذي أسفر حتى الآن عن سثوط 117 شهيدًا وجريحا من الأطفال والنساء.