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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الشرب بالفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات توسعات الصرف الصحي بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم الاجتماع الدوري لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

ترأس الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة.

وخلال الاجتماع أستعرض المهندس صفوت خالد الموقف التنفيذي لمشروعات البرامج الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة والتي تشمل
- عقود انشاء محطات رفع وشبكات ( زاوية الكرادسة-كفر محفوظ - العجميين وأبو شنب -  اللاهون والعدوة - أبشواي - سنهور البحرية - قصر رشوان)
- ومناقشة واستعراض عقود انشاء محطات المعالجة ( إبشواي-  أبو شنب - كفر محفوظ - اللاهون - العجميين - ومحطة معالجة زاوية الكرادسة )

وأكد المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة خلال الإجتماع على أهمية وزيادة تفعيل دور الكون المجتمعي وتكثيف حملات طرق الأبواب والجلسات المجتمعية لتقريب وجهات النظر في بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال ومناقشة المشاكل الفنية ووضع جميع المقترحات والحلول والبدائل للإزالة كافة العقبات لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة .

وشدد المهندس طارق بخيت على إلتزام جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بكافة البنود التعاقدية وقواعد السلامة والصحة المهنية لضمان عدم وقوع أي حادث يؤثر على سير العمل. 

جديراً بالذكر  أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف  إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من ٤٨ ٪ إلى ٨٦ ٪ من خلال البرنامج مما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والصحية والاقتصادية لسكان القرى وحماية الموارد المائية والبيئة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون. 

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