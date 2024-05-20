الشهادة الإعدادية.. الجابري مديرا لإدارة أشمون التعليمية عقب تسريب امتحان العلوم

صرح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بإن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد أصدر قرارا بتكليف ممدوح الجابري، مديرا جديدا لإدارة أشمون التعليمية، عقب إدعاء تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية صباح اليوم.

كما قرر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إحالة رئيس لجنة الشهيد الجمسي بأشمون، والمراقب الأول وعضو الإدارة للتحقيق بعد ادعاء تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية قبل دخول الطلاب للامتحانات.

ويؤدى اليوم طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة المنوفية امتحان مادة العلوم لليوم الرابع علي التوالي، وتابع الفولى تأمين أوراق الأسئلة لامتحانات الإعدادية العامة ، في حضور مديري الإدارات التعليمية، و إسلام خطاب مدير أمن المديرية ، حيث تم تسليم صناديق أسئلة مادة العلوم لجميع الإدارات التعليمية ،

وتم التشديد باتباع كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية الامتحانات و التأكيد على عدم السماح بالهاتف المحمول داخل اللجان، وسرعة إبلاغ غرفة العمليات بأي شيء من شأنه تعكير صفو اللجان الامتحانية.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه المتابع بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية ، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم .

وأكد أبو ليمون أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب ، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور رصد تداول امتحان اللغة العربية كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من كافة المختصين بالمديرية للتحقق من الواقعة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة المشار إليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ علي حقوق الطلاب .