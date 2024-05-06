مديرية التموين بالأقصر تعلن توريد 2182,586 طن قمح.. فيديو

دشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات، لمتابعة استلام وتخزين وتوريد القمح موسم ٢٠٢٤ ، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة لاستلام القمح، واستمرار العمل يوم الاثنين 6/5/2024، تنفيذا للتعليمات الصادرة لبنكر إسنا باستمرار العمل دون توقف لاستلام الأقماح من المزارعين.

وأوضح صلاح، أن إجمالى ما تم توريده حتى مساء يوم الاحد 5/5/2024 هو 2182,586 طن، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام أو تخزين القمح، حيث يتم الإشراف على متابعة عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية أول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.