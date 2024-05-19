رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، أمس السبت، عزمهما على مواصلة تعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأجرى رئيسا روسيا وكازاخستان مباحثات هاتفية، تناولت القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي والاجتماعات المقبلة على مختلف المستويات.

وذكر المركز الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن بوتين تبادل مع توكاييف "انطباعاته" بشأن زيارته الأخيرة للصين.

وكان بوتين قد قام بزيارة دولة إلى الصين يومي 16 و17 مايو الجاري، أجرى خلالها محادثات تناولت القضايا الدولية والتعاون الثنائي.