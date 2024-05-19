اليوم.. مسرح الطليعة يقدم مونودراما "فريدة" ضمن مهرجان إيزيس الدولي

يستضيف مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، مونودراما "فريدة" للمخرج أكرم مصطفى اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مونودراما "فريدة" تقدمها فرقة مسرح الطليعة للسنة الرابعة على التوالي بنجاح ساحق وإشادة كبيرة على المستويين النقدي والجماهيري، واستطاع أن يحقق العرض خلال الفترة الأخيرة نجاحات أخرى كبيرة ومشهودة عربيا، حيث مثَّل مصر في مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن، وفاز بجائزة أفضل سينوغرافيا، كما كانت له مشاركة خاصة ومتميزة ضمن فعاليات الاحتفال بمدينة إربد الأردنية عاصمة للثقافة العربية والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

"فريدة" عرض متفرد ينتمي لنوعية المونودراما المسرحية التي تعتمد في تقديمها على أداء الممثل الواحد وهو أصعب ما يقدم على خشبة المسرح، العرض مأخوذ عن "أغنية البجعة" للكاتب العالمي الروسي أنطون تشيكوف.

ويستعرض العرض على مدى ساعة قصة ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها ومشوارها الفني، والتي قدمتها ببراعة وإتقان الفنانة القديرة عايدة فهمي، وقام بإعادة صياغتها بروح مصرية المخرج أكرم مصطفى، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان.