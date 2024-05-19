شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفي، وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف استهدف مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلنت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت منزلًا شمال مخيم النصيرات في قطاع غزة.

واستشهد الصحافي عبد الله النجار إثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في منطقة جباليا البلد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت مناطق متفرقة في جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قصفًا مدفعيًا كثيفًا، ما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وتواصلت طائرات الاحتلال غاراتها على مناطق مختلفة في شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف مخيم البريج ومناطق وسط وشرق وشمال مدينة رفح.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وما زالت الجهود متواصلة لإنقاذ الضحايا تحت الأنقاض.