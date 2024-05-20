ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التعمير لخدمات الصيانة": تنفيذ أعمال صيانة ونظافة 1834 عمارة بالإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة

جانب من العمل
جانب من العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، أن الشركة واصلت تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 1834 عمارة بها 44316 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق مختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة.
وأشار المهندس صلاح حسن، إلى أن المواقع التي تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة بها بمدينة أكتوبر الجديدة شملت: قطاعات ( أ – ب  - ج – د )، بمنطقة الـ800 فدان.
وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية،  لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

b4e03ba7-ccaa-4b29-9458-6acb082d9727
b4e03ba7-ccaa-4b29-9458-6acb082d9727
3e4c20d5-d763-4474-a7d5-6b4f3ff23347
3e4c20d5-d763-4474-a7d5-6b4f3ff23347
f35eb91c-fa94-4027-9173-362b869b6909
f35eb91c-fa94-4027-9173-362b869b6909
e32aa240-6512-4777-b94e-b36ca1f434cf
e32aa240-6512-4777-b94e-b36ca1f434cf
98c78086-5fa7-4714-a43f-048eb10a41fc
98c78086-5fa7-4714-a43f-048eb10a41fc
9e710093-0011-4e4e-b51b-9b059f1abf4f
9e710093-0011-4e4e-b51b-9b059f1abf4f
9d948c60-63fa-4dc7-8e50-18e8ffb4c010
9d948c60-63fa-4dc7-8e50-18e8ffb4c010
34949941-779f-484a-baf6-5bdee1caa14f
34949941-779f-484a-baf6-5bdee1caa14f
350fa6af-3004-4a80-845b-309a3666be52
350fa6af-3004-4a80-845b-309a3666be52
e999e069-bd56-47c9-99f5-cf40e9b10147
e999e069-bd56-47c9-99f5-cf40e9b10147
شركة التعمير لادوات الصيانة - الإسكان الاجتماعي الثروة العقارية