مدير "تعليم القاهرة" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وأولى ثانوي

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين، انتظام سير اللجان الامتحانية الشهادة الإعدادية والأول الثانوى - بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وزار لجنة مدرسة عبد المنعم واصل - التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، واطمأن على أداء الطلبة للإمتحان دون أى عوائق أوصعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الإمتحان وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

وأدى طلبة الشهادة الإعدادية الإمتحان عدد (١٨٩) طالب فى (١٠) لجان، فى مادة (العلوم)

كما تفقد لجنة امتحانات الصف الأول الثانوى حيث بلغ عدد الطلبة (١٠٣) طالب فى (٥) لجنة امتحانية، تمكن جميعهم من الدخول على المنصة حيث يؤدى الطلبة الإمتحان اليوم الإمتحان فى مادتى ( الكيمياء - الجغرافيا).

وأثنى على هدوء وانتظام أداء اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية.