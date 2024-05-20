تعليم البحيرة: انتظام سير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أفاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في المحافظة تسير بشكل منتظم وفقًا للجدول المحدد.

انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

أكد الديب، في بيان له اليوم الإثنين، أنه تم استلام أوراق الأسئلة والإجابات، وتمت سير العملية التحضيرية وفتح اللجان في مواعيدها المحددة، ولم تسجل أي مشاكل أو تسريبات.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم الالتزام بجميع الضوابط والإرشادات المحددة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، بما في ذلك توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشار إلى أنه تم توفير جميع سبل الراحة للطلاب لضمان سهولة ويسر أداء امتحانات الشهادة الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

ويجدر بالذكر أن عدد الطلاب المشتركين في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في البحيرة يصل إلى 115,139 طالب وطالبة، وتتم الامتحانات أمام 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية. وفي اليوم الحالي، يؤدون الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في الفترة من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا.

وفي ختام تصريحه، قدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في امتحاناتهم.

امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.