رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حفل ختام فعاليات تحكيم مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة، والطلاب المشاركين في المسابقة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن المسابقة تأتي انطلاقا من حرص جامعة بنها على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.

وأشاد رئيس الجامعة، بأفكار الطلاب وبما قدموه وبذلوه من جهد من أجل إيجاد حلول ومقترحات للمحاور التي تضمنتها المسابقة، مشيرًا الى أنه تم تقييم أفكار الطلاب بواسطة أساتذة متخصصين من الجامعة.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة، إن المسابقة استهدفت اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه جرى تقديم جوائز مالية للطلاب الفائزين في المراكز الأولى فى محاور المسابقة وهي مشاكل تلوث الهواء ومستوى جودته، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومنظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وإيجاد حلول تكنولوجية لها.

كما تضمنت المحاور التحول للمدن الخضراء المستدامة والتصاميم الصديقة للبيئة، وحلول مقترحة للتعامل مع الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها، وحلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن مسابقة الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة" أطلقتها الجامعة الشهر الماضي وشملت المسابقة 10 محاور تقدم لها حوالي 70 متسابق من داخل وخارج جامعة بنها بمجموع جوائز قيمتها خمسون ألف جنيه للفائزين خلال فعاليات المسابقة.