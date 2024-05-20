راية لتكنولوجيا المعلومات تشارك في قمة مستقبل مراكز البيانات "FDC"

تشارك شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية – بالتعاون مع شركة بالو ألتو الرائدة في الأمن السيبراني - بالدورة السادسة من قمة مستقبل مراكز البيانات (FDC) التي تنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "معًا نحو بناء مستقبل رقمي آمن - وذلك جنباً إلى جنب مع أكثر من 60 خبير ومتحدث، و50 شركة، و15 ألف زائر، وممثلين عن القطاع الحكومي والشركات الناشئة والشركات التكنولوجية وخبراء الصناعة.

خلال مشاركتها، تستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات عدد من أبرز حلولها في مجال الأمن السيبراني التي طورتها بالتعاون مع شركائها، لا سيما بمجالات إدارة الثغرات Vulnerability management واكتشاف التحايل Fraud detection، والتصيد الاحتيالي Phishing، فضلاً عن حلول التعافي من كوارث مراكز البيانات، بالإضافة إلى حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أمن المعلومات وغيرها.

وأكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، أن قمة FDC، تمثل منصة فعالة لرواد صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتتيح الفرصة لطرح حلول ابتكارية لدعم منظومة التحول الرقمي ولمزيد من الشراكات وفرص استكشاف المزيد من حلول تعزيز الأمن السيبراني. وتشارك راية لتكنولوجيا المعلومات في القمة بعدد من حلولها ومنتجاتها التقنية المطورة في مجال تعزيز مستويات الأمن السيبراني ومواجهة الهجمات استباقياً، فضلاً عن الحلول اللاحقة لكوارث مراكز البيانات".

وأضاف: "ندعم مختلف جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وتأمين بيئة قطاعات تكنولوجيا المعلومات بحلول الأمن السيبراني، الذي يمثل أحد الموضوعات الأساسية للقمة هذا العام موضحا أن جهود الابتكار في مجال الأمن السيبراني على وجه التحديد تمثل حجر الأساس لنمو مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية يوماً بعد يوم".

من جانبه، أكد محمد عطية، المدير الإقليمي لشركة بالو ألتو بمصر وشمال أفريقيا، بالو ألتو الرائدة في مجال الأمن السيبراني تحرص على التعاون مع أبرز مؤسسات القطاعين العام والخاص بمصر من أجل تعزيز إجراءات سلامة المعلومات بالمنطقة ومواكبة التغيرات المتسارعة بمجال الأمن السيبراني حول العالم. وقد أسهم التعاون المثمر مع الشركاء بالقطاع الخاص على مدار أعوام في تأمين عدد هائل من القطاعات الرئيسية، لا سيما قطاعات الصحة، والقطاع المالي، والطاقة، والبترول ضد الهجمات السيبرانية، تماشيا مع استراتيجية 2030 للتحول الرقمي التي تهدف إلى تأمين بيانات لمواطنين من خلال ضمان بنية تحتية تكنولوجيه قوية".

جدير بالذكر أن قمة FDC تنعقد هذا العام تحت رعاية كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، وزارة المالية، ووزارة الكهرباء، والطاقة المتجددة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.