بالفيديو.. اتحاد الصناعات يكشف أسباب تراجع أسعار مواد البناء

كشف كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة مواد البناء، أسباب التراجعات الأخيرة التي لاحقت مواد البناء في السوق المحلية، والتأثيرات العالمية على سوق الأسعار داخل مصر.

وقال “الدسوقي” في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “ صدى البلد” اليوم الاثنين، إن هناك منطق واحد في عمليات التسعير، وهو عمليات العرض والطلب، وهو ما يؤثر على معدل ارتفاع أو انخفاض الأسعار داخل السوق المحلية، ففي حالة حدوث توازن في عمليات العرض والطلب، يكون هناك استقرار في الأسعار بشكل عام.

وتابع، أن أسعار الحديد باتت مرتفعة في فترة من الفترات نتيجة ارتفاع خام البيليت الذي يدخل في صناعة الحديد، حيث أنه يعد من المكونات المستوردة بالدولار من الخارج.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة مواد البناء، أن تراجع سعر الحديد في الفترة الحالية، يأتي بسبب عملية تحرير صرف العملة ووصول الدولار إلى مستوى 46 جنيه أمام الجنيه المصري في شركات الصرافة المحلية، وذلك بعد أن كان غير متواجد وغير متوفر داخل السوق المحلية، وبالتالي كان يلجأ البعض إلى طرق غير قانونية لتدبير المواد الخام المتداخلة في الصناعة.