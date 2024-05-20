سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 مايو 2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة في مصر، اليوم الاثنين 20 مايو 2024، قبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي المصري لبحث مصير الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو 46.86 جنيه للشراء، ونحو 46.96 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 46.86 جنيه للشراء، ونحو 46.96 جنيه عند البيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.8 جنيه للشراء، ونحو 46.9 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 46.85 جنيه للشراء، ونحو 46.95 جنيه عند البيع.

و في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 46.9 جنيه للشراء، ونحو 47 جنيه عند البيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 46.75 جنيه للشراء، ونحو 46.85 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.8 جنيه للشراء، ونحو 47.9 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي نحو 46.85 جنيه للشراء، ونحو 46.95 جنيه عند البيع، وفي بنك الاستثمار العربي بلغ نحو 46.85 جنيه للشراء، ونحو 46.95 جنيه عند البيع.