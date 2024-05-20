مجلس صيانة الدستور في إيران: "محمد مخبر" يتولى مهام رئيس الجمهورية

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني "هادي طحان نظيف" أن هئية مؤلفة من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، ستتولى صلاحيات رئيس البلاد، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.



وعبر نظيف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا" اليوم /الاثنين/ - عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.



وأوضح " أن الدستور الإيراني يراعي الأحكام اللازمة للمستجدات، وبالتالي وبموافقة قائد الثورة الإسلامية الإيراني علي الخامنئي، سيتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، وستكون هيئة مؤلفة من رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية والنائب الأول للرئيس ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما، مشيرا إلى أنه وفقا لما قاله قائد الثورة الإسلامية الإيراني فلن يكون هناك أي خلل أو مشكلة في إدارة البلاد وذلك بفضل الترتيبات والإجراءات القانونية المعتمدة في هذه الظروف.



وقد أصدر مجلس الوزراء الإيراني بيانا عقب اجتماع طارئ عقد اليوم /الاثنين/ قدم فيه التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.



وأشاد الوزراء في بيانهم بالرئيس الراحل لجهوده الدؤوبة في منصبه، قائلين" إن رئيسي كرس حياته للأمة الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/.



وأضاف البيان أن الرئيس الذي لا يعرف الكلل والمجتهد قدم التضحية القصوى على طريق خدمة أمته، اتخذ دائما خطوات لمساعدة الدولة على التقدم.



وقدم الوزراء التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ومهدي موسوي رئيس فريق حرس رئيسي، والمسؤولين الآخرين المرافقين لهم.

