ننشر قائمة المرشحين لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

أعلن الاتحاد العام للغرف السياحية، قائمة المتقدمين لانتخابات مجلس الإدارة، من الفائزين في انتخابات الجمعية العمومية للغرف السياحية التي أجريت 22 مايو الماضي.

وترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من: ناصر تركي، حسام الشاعر، هاني العسال، نبيل رشدان، أمجد الجندي، هشام بركات، أحمد سرور، عماد مرقس، عمرو أبو زيد، إيهاب عبد العال، وليد عبد المجيد، طارق محروس.

وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات في النصف الأول من العام المالي.

وأجازت اللائحة التنفيذية في المادة ٣١ منها لمجلس إدارة الاتحاد إجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و ٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة، وصرح أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد، بأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى عمومية الاتحاد، أي 22 يونيو الجاري، بحسب بيان الوصيف.