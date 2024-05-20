اليوم.. "دينية النواب" تناقش مصير الناجحين في مسابقة وزارة الأوقاف 2022

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعا، اليوم الإثنين، وذلك برئاسة النائب علي جمعة رئيس اللجنة، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة تعيين خطباء المكافأة وضعف الرواتب الخاصة بهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بخصوص خطباء المكافأة، وضعف مرتبات خطباء المكافأة، إضافة إلى عجز الأئمة والعمال ومقيمى الشعائر بالمساجد بمركز الداخلة وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وتناقش أيضا مصير الناجحين فى مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2022، وتضارب الأعداد التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف بشأن التعيين فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس، وأزمة مسابقة الألف إمام التى أجرتها وزارة الأوقاف عام 2022.

وكانت قد أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية والاعتمادات لموازنة وزارة الأوقاف وقطاعاتها لعام2024-2025.

جاءت توصيات اللجنة البرلمانية على النحو التالي : زيادة البند الخاص بزى الأزهريين بواقع 40 مليون جنيه بدلا من 30 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص فى موازنة العام المالي الجديد .

وتضمنت التوصيات زيادة تكاليف مقايل العمل بالمناطق النائية بواقع 179 مليون جنيه بدلا من الاعتماد المخصص فى موازنة ٢2024-2025 والمقدر بنحو148 مليون جنيه .

وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية دعم مستشفى الدعاه زيادة المخصصات لنحو 20 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي فى الموازنة الجديدة 50 مليون جنيه لشراء جهاز تفتيت الحصوات الكلي وميكنة العمل الإداري والطبي والمالي .