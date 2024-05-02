ربة منزل تلقى بنفسها من شرفة منزلها لخلافات مع زوجها فى الدقهلية

أصيبت ربة منزل بكسور متفرقة بالجسم جراء قيامها بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية حال تواجد شقيقها لحل خلافات أسرية بينها وزوجها واتهم شقيقها الزوج بالتسبب في قيامها بإلقاء نفسها وجرى إيداعها مستشفى خاص بمدينة المنصورة لتلقي العلاج.

ربة منزل تلقي بنفسها من شرفة منزلها لخلافات مع زوجها فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من "شريف.ع.ش"،40 عاما، مهندس مدني، ومقيم شارع سعد زغلول بنطاق ثان المنصورة، بسقوط شقيقته "ياسمين"،38 عاما، ربة منزل، ومقيم بندر طلخا بمسكن الزوجية خاصتها بمنطقة تقسيم بهاء الشربيني، وإصابتها بنزيف فى المخ وكسر بعظام الترقوة وكدمات متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبسؤال المبلغ قرر أنه حال تواجده رفقة شقيقته بمسكن الزوجية الخاص بها وبصحبتها زوجها "جمال.ش.ر"،38 عاما، صاحب شركة سياحة، لحل خلاف زوجي بين الأخير والمصابة احتد الخلاف مما دفع شقيقته الى إلقاء نفسها من شرفة المنزل ولم يتهم زوجها بإلقائها من الشرفة لكنه تسبب فى ذلك من خلال المشاجرة بينهم.

باستدعاء زوج المصابة أيد ذلك المضمون وجرى نقل المصابة الى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.