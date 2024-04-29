إصابة 6 فى تصادم سيارتين على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة "بيجو"، امام قرية الروضة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية حال سيرهم على طريق رافد المنصورة - جمصة" وجرى نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

اصابة 6 فى تصادم سيارتين على طريق جمصة بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق رافد "المنصورة - جمصة" امام قرية الروشة دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بسيارة أجرة "بيجو"، ووجود 6 مصابين.

أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق جمصة

واسفر الحادث عن اصابة كل من:" ربيع المصرى المتولى، 30 عاما، مقيم المنصورة ومصاب كسر بالضلوع، و منى محسوب عبد الكريم، 30 عاما، مقيمة ميت زنقر طلخا واصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفك السفلى، واحمد ابراهيم عبد الله، 60 عاما، مقيم ميت زنقر طلخا مصاب بكسر بالساعد الأيمن ، تامر أمين خليل، 39 عاما، مقيم ميت زنقر وإصابته بجرح بالجبهة،و ليندا تامر أمين، 6 أعوام، مقيمة ميت زنقر طلخا واصايتها كسر بالفك السفلى، وأيمن تامر أمين 9 أعوام مقيم ميت زنقر طلخا ، واصابته سحجات وكدمات بالجسم".

جرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس المركزي لتلقى العلاج تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.