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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اختيار 428 أستاذا بجامعة المنصورة فى قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي

الدكتور شريف يوسف
الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة
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أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، اختيار 428 أستاذ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بمختلف التخصصات، "الدورة الرابعة عشر " وفقا للتحديث الأخير الصادر بتاريخ 23 أبريل لعام 2024 عن المجلس الأعلى للجامعات. 


اختيار 428 أستاذ بجامعة المنصورة فى قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلم:

و وجه رئيس الجامعة التهنئة والتقدير لأعضاء اللجان المحكمين، وذلك خلال استهلال مجلس الجامعة فى جلسته رقم "٦١٠" اليوم الأثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ ، مؤكداً على أن هذا التمثيل المشرف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، يعد توثيقاً لمكانة الجامعة فى مجالات البحث العلمى، و تشريفاً لها بهذا التواجد المكثف فى اللجان لكافة التخصصات.

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