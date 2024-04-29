إصابة مساعد شرطة صدمته سيارة مسرعة فى الدقهلية

أصيب مساعد شرطة من قوة مديرية أمن الدقهلية، بجروح وكدمات ونزيف، بعدما صدمته سيارة مسرعة أمام منشية بطاش بنطاق مركز تمي الأمديد، وجري نقل المصاب الي مستشفى تمى الأمديد لتلقي العلاج اللازم .

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائيه، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الامديد بوصول مساعد شرطة مصاباً بكدمات وجروح ادعاء حادث تصادم.

إنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، الى المستشفى وبالفحص تبين تصادم سيارة أمام منشية بطاش تمى الأمديد وإصابة "السيد رمضان السيد البسطويسي"، 54 عاماً، من منشية بطاش مركز تمى الامديد مساعد شرطة من قوة مركز المنصورة بالزى الميرى وإصابته بجروح قطعية وكدمات و نزيف.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بالتحري والتوصل الى السيارة وقائدها .