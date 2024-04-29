ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة مساعد شرطة صدمته سيارة مسرعة فى الدقهلية

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب مساعد شرطة من قوة مديرية أمن الدقهلية، بجروح وكدمات ونزيف، بعدما صدمته سيارة مسرعة أمام منشية بطاش بنطاق مركز تمي الأمديد، وجري نقل المصاب  الي مستشفى تمى الأمديد لتلقي العلاج اللازم . 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائيه، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الامديد بوصول مساعد شرطة مصاباً بكدمات وجروح ادعاء حادث تصادم.

 إنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، الى المستشفى وبالفحص تبين تصادم سيارة أمام منشية بطاش تمى الأمديد وإصابة "السيد رمضان السيد البسطويسي"، 54 عاماً، من منشية بطاش مركز تمى الامديد مساعد شرطة من قوة مركز المنصورة بالزى الميرى وإصابته بجروح قطعية وكدمات و نزيف.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة  التي كلفت إدارة البحث بالتحري والتوصل الى السيارة وقائدها .

txt

مصرع وإصابة 13 في حادث مروع على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

txt

العثور على جثة طالبة بكلية العلوم داخل ترعة في الدقهلية

اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية امن الدقهلية ه سيارة مسرعة المنصورة حادث تصادم الدقهلية مستشفى تمي الامديد مركز تمي الامديد مديرية أمن الدقهلية صدمته سيارة مسرعة سيارة مسرعة