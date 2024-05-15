قرار من المحكمة ضد المتهم بدهس طالبة الطب البيطري بالتجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، المتهم بصدم طبيبة بيطرية بسيارته بمنطقة التجمع الخامس، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وإلزامه بالمصاريف وإحالته إلى المحكمة المختصة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود مصادمة ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة “تسنيم عزت بسطاوي”، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعه القاهرة، ونُقلت للمستشفى في حالة حرجة.

بإجراء التحريات، تبين أنه حال سير سيارة ملاكي، سارية التراخيص، قيادة “عبد الله.أ” (18 سنة)، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب فى إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

بسؤال المتهم، قرر بأنه خلال سيره بالسيارة، فوجئ بفتاة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

بمعاينة السيارة، تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي وكسر “الإكصدام” والمرآة بالجانب الأيمن، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن و"الكبوت".

وتوفيت الطالبة بعد شهرين من مكوثها فى المستشفى متأثرة بإصاباتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.