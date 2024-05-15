تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز

أعلن المدير الفني لفريق الجونة، علاء عبد العال، تشكيله الرسمي لمواجهة الداخلية في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الجونة لمواجهة الداخلية

يبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، محمد الدغيمي.

خط الوسط: أحمد شوشا، رضا صلاح، أشرف مجدي.

خط الهجوم: رنانادا، محمد الصباحي، أيمن موكا.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره الجونة بعد قليل على ستاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

وهي المباراة الأولى لفريق الداخلية تحت قيادة مدربه الجديد عيد مرازيق الذى تولى المهمة بعد رحيل أحمد كشري.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بينما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 28 نقطة.