إصابة نقيب شرطة فى حادث تصادم بين سياره ملاكي وجرار زراعي بالدقهلية

أصيب نقيب شرطة اثر وقوع حادث تصادم بين سياره ملاكي وجرار زراعي بنطاق مركز منية النصر امام ميزان بسكول وجرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز ، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي يقودها ضابط شرطة بزيه الأميري وجرار زراعي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي امام ميزان البسكول مما ادي الى إصابة النقيب عبدالرحمن منير أبوزيد، 27 عامًا مقيم مدينة المنصورة .

وجرى نقل المصاب الى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج وتبين اصابته بكدمات وسحجات بالوجه واشتباه مابعد الارتجاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.