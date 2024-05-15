افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة كوينسي ديرمودى مدير برنامج منح جامعات المصرية بهيئة الاميديست بالشرق الاوسط والدكتورة دينا محسن نائب مدير الهيئة بمصر والدكتور حسين ابو المجد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ورحب الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بضيوف الجامعة المشاركين في هذه المناسبة وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم وتقديم كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المجالات حيث ان الاهتمام بهذه الفئة من الطلاب يعد من اولويات الدولة المصرية بهدف ازالة جميع الحواجز الثقافية والمادية والاجتماعية والحصول على فرص متساوية والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة.

واضاف أن الجامعة تهدف لإنشاء مجتمع اكثر شمولاً حيث يتمتع جميع الطلاب بفرص متساوية للحصول على التعليم الجيد ويمكنهم من خلال ذلك ابراز إمكاناتهم الكاملة.

واعربت الدكتورة كوينسي ديرمودى مدير الهيئة عن سعادتها لافتتاح هذا المركز بجامعة جنوب الوادي واكدت على اهمية دور تلك المراكز فى تحقيق الدمج المجتمعي للطلاب ذوى الاعاقة فى المجتمع الجامعى بشكل سوى مما يعد انجازاً مهماً وعلامة فارقة فى منظومة الجامعات الحكومية فى مصر

وخلال كلمة مسجلة القاها شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر تقدم خلالها بالشكر لكل من ساهم فى انجاز هذا العمل من اجل مستقبل افضل للطلاب متمنياً انشاء العديد من المراكز

واعربت الدكتورة دينا محسن نائب رئيس الهيئة بمصر عن سعادتها بافتتاح المركز التاسع لخدمات ذوى الاعاقة بجامعة جنوب الوادي وقدمت الشكر لرئيس الجامعة على دعمه اللا محدود من اجل انشاء هذا المركز بهذا الشكل الذى يليق بجامعة جنوب الوادى

واشار الدكتور حسين ابو المجد مدير المركز إلى ان هذا المركز يأتي استكمالاً لنجاح المبادرة السابقة بإنشاء خمسة مراكز تجريبية للطلاب ذوي الإعاقة في جامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية واسيوط والمنصورة) والعمل على انشاء 15 مركز جامعيا لذوي الإعاقة مخصصاً للدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف انشاء بيئة يسهل الوصول اليها وداعمه لجميع المتعلمين بغض النظر عن قدراتهم البدنية او المعرفية.

كما ذكر الدكتور ابراهيم حسن نائب مدير المركز بان فقرات الحفل من إعداد وتنفيذ طلاب ذوي الاعاقة بالجامعة مع المشاركة مع طلاب برنامج الفئات الخاصة بكلية الاداب.

تضمن حفل الافتتاح فقرات عديدة ومتنوعة قام بأدائها الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة منها مسرحية واغنية بلغة الاشارة واغنية الختام بعنوان نفس الحروف وهى مزيج بين طالبات الاعاقة البصرية والسمعية .

شهد حفل الافتتاح عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ووكلاء ورؤساء الاقسام وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد وحشد كبير من طلاب الجامعة.

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