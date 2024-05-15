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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مراهقة سودانية تحرق مؤخرات أشقائها الخمسة بسكين ساخن في عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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أقدمت فتاة سودانية على حرق مؤخرة أشقائها الخمسة باستخدام سكين ساخن، وتم نقلهن للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول 5 أشقاء سودانيين أعمارهن  9، 10، وتؤام أعمارهن 12 سنة، 14 سنة، مصابين بحروق شديدة بمنطقة المؤخرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليهم جميعا أشقاء، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهن وعمرها 17  عاما، وألقي القبض عليها واعترفت بارتكاب الجريمة بقصد تأديبهن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

مراهقة سودانية عين شمس كين ساخن حالة حرجة