مغاوري: القمة العربية فى البحرين ستبحث جرائم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد في تصريحاته رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق التي تتبعها إسرائيل بالتنصل من مسئوليتها عما يحدث داخل الأراضي المحتلة، في الوقت التي تحاول أن تحمل مصر هذه المسئولية وهو ما رفضته مصر مرارًا وتكرارًا.

وأضاف "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية له بقناة "إكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية أكد أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية التي تمارسها في محيط المعبر والتي تُعرِّض العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات للمخاطر، هي السبب الحقيقي في عدم القدرة على إدخال هذه المساعدات، فكيف يتثنى إدخال المساعدات في الوقت الذي تتحكم فيه قوات الاحتلال على الجانب الآخر من المعبر وتهدد حياة الذين سيعبرون إلى الجانب الآخر.

وتابع أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بكل المقاييس الأخلاقية ومقاييس القوانين الدولية هي جرائم حرب يجب أن تُعاقب عليها إسرائيل أمام المحاكم الدولية، لافتًا إلى أن القمة العربية في البحرين ستبحث جرائم الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.