سنغافورة: لورانس وونج يحلف اليمين رئيسا للوزراء

حلف وزير المالية السنغافوري لورانس وونج اليوم الأربعاء، اليمين رئيسا للحكومة؛ ليصبح رابع رئيس للوزراء فى تاريخ البلاد منذ استقلالها.

وذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" أن وونج سيحتفظ بمنصب وزير المالية فى الحكومة الجديدة، مضيفا أن بقية أعضاء الحكومة الجديدة حلفوا اليمين فى مراسم أقيمت فى العاصمة سنغافورة.

وكان رئيس الوزراء السابق لى هسين لونج /72 عاما/ أعلن الشهر الماضى استقالته من منصبه وتقديم توصية رسمية لرئيس الدولة لتعيين نائبه لورانس وونج خلفا له.

وصعد رئيس الوزراء الجديد إلى الأضواء بعد قيادته لمهمة العمل المعنية بإدارة أزمة فيروس "كورونا" فى البلاد عام 2020.